Inaugurada la renovada oficina de turismo de la Diputación que incorpora el espacio interactivo 'El mirador de Toledo'

Reapertura de la Oficina de Turismo. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha inaugurado este lunes la renovada Oficina Provincial de Turismo y la nueva Sala Interactiva "El Mirador de Toledo", un espacio innovador concebido para acercar a visitantes y turistas la riqueza patrimonial, cultural, natural y gastronómica de los 204 municipios de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha presidido el acto acompañada por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Turismo, Joaquín Romera, y el concejal de Turismo de Toledo, José Manuel Velasco, quienes han podido conocer de primera mano las nuevas instalaciones y los recursos tecnológicos incorporados para mejorar la experiencia de quienes visitan la capital y desean descubrir el conjunto de la provincia.

Durante su intervención, Cedillo ha subrayado la importancia de esta actuación, que convierte la Oficina Provincial de Turismo en "un espacio moderno, accesible y atractivo que se transforma en la gran puerta de entrada a la provincia de Toledo".

La presidenta ha señalado que el objetivo de la Diputación es que cada persona que visite estas instalaciones "descubra que detrás de cada comarca, de cada pueblo y de cada rincón de nuestra provincia existe un patrimonio extraordinario, una historia que contar y una razón para volver".

La actuación ha permitido modernizar por completo la zona de atención al público, mejorando la accesibilidad y eliminando barreras para ofrecer una atención más cercana y cómoda a los visitantes.

Asimismo, se han incorporado nuevos espacios de consulta, equipamiento tecnológico de última generación y grandes pantallas destinadas a mostrar los principales atractivos turísticos del territorio provincial.

Uno de los elementos más destacados de la intervención es la creación de la Sala Interactiva 'El Mirador de Toledo', ubicada en un espacio anteriormente en desuso y transformado ahora en un centro de promoción turística basado en la innovación y la experiencia inmersiva.

Este nuevo recurso incorpora herramientas como el 'Libro Mágico', la 'Pared Interactiva' y el 'Totem Quiz', que permiten al visitante descubrir de forma visual, dinámica y participativa los principales recursos turísticos de las diferentes comarcas de la provincia.

Para la presidenta provincial, la tecnología debe ponerse al servicio de la promoción del territorio y de las personas. "Somos una tierra con una historia excepcional y con un patrimonio único, pero también una provincia que apuesta por la innovación para mostrar mejor todo lo que tiene que ofrecer", ha afirmado.

TURISMO DE CALIDAD

De su lado, el alcalde de Toledo ha recordado la apuesta por el turismo de calidad "para ofrecer las mejores experiencias posibles, para conseguir que quienes vienen a Toledo disfruten de la ciudad, se marchen satisfechos y se conviertan en nuestros mejores embajadores", ha afirmado.

Así, ha destacado la ubicación estratégica de la oficina, situada en uno de los principales accesos turísticos a la ciudad, por el que transita diariamente un flujo constante de visitantes.

"Estamos ante la oficina de turismo más importante de Toledo y también la más importante de Castilla-La Mancha, porque es una de las principales puertas de entrada para quienes nos visitan", ha señalado.

Por último, el alcalde ha mostrado su satisfacción por los avances que se están produciendo en la ciudad, y ha destacado la recuperación del Parque de la Vega que ha reabierto este fin de semana con un exitoso programa de actividades del que han disfrutado miles de toledanos.

PROYECTO PIONERO

La nueva Sala Interactiva de la oficina de turismo ha sido concebida, además, como un proyecto pionero que servirá de base para futuras actuaciones de digitalización turística impulsadas por la Diputación de Toledo en distintos municipios de la provincia.

Con esta actuación, la institución provincial reafirma su compromiso con la promoción turística, la innovación y la puesta en valor de todos los recursos que convierten a la provincia de Toledo en uno de los grandes destinos de interior de España.

En este sentido, el vicepresidente y diputado de Turismo, Joaquín Romera, ha calificado este proyecto como "un antes y un después" para la promoción turística de la provincia, gracias a la que ha asegurado que es "la mejor oficina de turismo de Castilla-La Mancha". "Una oficina del siglo XXI, inmersiva, inclusiva, moderna y tecnológica".

La inauguración de estas nuevas instalaciones supone un paso más en la estrategia de la Diputación para fortalecer la visibilidad de los municipios toledanos y seguir impulsando un turismo de calidad que contribuya al desarrollo equilibrado de todo el territorio provincial.