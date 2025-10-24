Inaugurado el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Guadalajara

GUADALAJARA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado oficialmente el nuevo servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Guadalajara.

Acompañado por el director gerente del Sescam, Alberto Jara, y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, García-Page ha dado la apertura institucional a un servicio que comenzaba a operar el pasado lunes en el centro hospitalario de la capital alcarreña.

Previamente, durante su participación en la inauguración de las XVIII Jornadas de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha (Ameclm), el mandatario autonómico ha reivindicado la extensión de este servicio sanitario a todas las provincias de la región.

Así, ha señalado que con la inauguración el próximo lunes, 27 de octubre, del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, además de la futura introducción de este servicio en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, dentro de su segunda fase de ampliación, estarán cubiertas las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

"Creo que vamos a ser de las pocas comunidades en toda España que tengan en todas sus provincias medicina nuclear y en los hospitales que no son de capitales de provincia hay medicina nuclear móvil", ha señalado García-Page. "Es una prueba más de lo mucho que ha ido cambiando la sanidad en España", ha añadido.