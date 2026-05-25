Un incendio afecta a dos naves de maquinaria agrícola en Villanueva de Alcardete

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Una nave de la localidad toledana de Villanueva de Alcardete ha comenzado a arder en la tarde de este lunes afectando también a una segunda nave.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incendio ha comenzado a las 19.04 en una nave con maquinaria agrícola ubicada en la calle Los Rosales. El fuego ha afectado a la cubierta de la nave y alcanzado una segunda nave que contiene también maquinaria agrícola y gasoil.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y bomberos de Villacañas, Villarrubia de Santiago y Orgaz.