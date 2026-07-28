El incendio de Almorox baja a Situación Operativa Nivel 1

Incendio en Almorox - PLAN INFOCAM

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección operativa del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional ha establecido la bajada a Situación Operativa Nivel 1 en la provincia de Toledo por el incendio forestal de Almorox.

Esta mañana, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, avanzaba que los gobiernos estatal y regional han decidido rebajar a nivel 2 en la provincia de Toledo la gestión de los incendios que afectaban también a Ávila y Madrid, retomando la Junta de Comunidades el mando de las operaciones.

El incendio de la localidad toledana se inicio el pasado 22 de julio en la urbanización El Pinar. En las labores de extinción han llegado a participar 62 medios, seis de ellos aéreos.