El incendio de Almorox obliga a confinar varias calles de una urbanización de Santa Cruz de Retamar (Toledo)

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel
Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 23 julio 2026 18:46
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TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio de Almorox (Toledo) ha obligado a confinar varias calles de una urbanización en el municipio toledano de Santa Cruz de Retamar.

Tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, se trata de la urbanización Calalberche. Los vecinos de la misma han recibido un Es-Alert.

Se ha decretado el alejamiento de las calles Atenas, Río Segre, Río Gallego, Río Jarama, Río Miño, Río Júcar, Río Genil, Río Segura, Río Tajo, Río Tormes, Río Ter y Río Turia y el confinamiento del resto de calles de la urbanización.

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