El incendio de Almorox obliga a confinar varias calles de una urbanización de Santa Cruz de Retamar (Toledo)

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). Un incendio forestal originado en la tarde este miércoles en la localidad de Almorox (Toledo), que se ha elevado al nivel - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio de Almorox (Toledo) ha obligado a confinar varias calles de una urbanización en el municipio toledano de Santa Cruz de Retamar.

Tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, se trata de la urbanización Calalberche. Los vecinos de la misma han recibido un Es-Alert.

Se ha decretado el alejamiento de las calles Atenas, Río Segre, Río Gallego, Río Jarama, Río Miño, Río Júcar, Río Genil, Río Segura, Río Tajo, Río Tormes, Río Ter y Río Turia y el confinamiento del resto de calles de la urbanización.