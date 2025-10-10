El incendio de Almorox regresa a nivel 0, aunque sigue sin controlar

Declarado en Almorox un incendio que alcanza nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal - IFOCAM

TOLEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) ha bajado de nuevo a situación operativa de nivel 0, aunque sigue sin controlar.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales, consultado por Europa Press, en estos momentos son 32 los medios que trabajan en la zona, en un operativo conformado por 138 personas.

El fuego fue detectado por un particular el jueves a las 14.25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 72 medios, 25 de ellos aéreos, y 268 personas.