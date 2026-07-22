El incendio de Almorox (Toledo), que llega a nivel 2, obliga a confinar una urbanización y a confinar otra

Incendio en Almorox - PLAN INFOCAM

TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha originado en Almorox (Toledo) este jueves por la tarde ha obligado a evacuar una urbanización y a confinar otra en el municipio y se ha elevado a nivel 2. Se ha enviado un Mensaje Es-Alert a la población sobre estas medidas.

Tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, se ha decretado la evacuación de la urbanización El Pinar y el confinamiento de la Urbanización El Romillo.

También, se ha cortado la carretera de la N-403 entre el cruce de Cadalso de los Vidrios y Almorox.

Trabajan 9 medios terrestres y 42 efectivos, y la Comunidad de Madrid Colabora con medios aéreos y terrestres.