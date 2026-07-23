Ayuso sigue "con preocupación" el incendio de Almorox y asegura que los servicios de Madrid están "preparados"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a Telefónica Dron Center, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que sigue "con preocupación" el fuego originado en Almorox (Toledo) que ha afectado a los municipios madrileños de Aldea del Fresno y Villa del Prado, y ha afirmado que los hospitales de la región están "preparados" en un mensaje a través de 'X'.

"El Zendal para emergencias, San José para paliativos y el resto de la red del SUMMA, listos con total capacidad en caso de una posible evacuación de residencias o del hospital Virgen de la Poveda", ha aseverado, y ha destacado que, "en coordinación" con el Consorcio Regional de Transportes, se han establecido "rutas alternativas para atender a todos los municipios de la zona".

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha confirmado que esta noche comienza el realojo de "determinadas urbanizaciones" del municipio de Aldea del Fresno.

El incendio forestal originado en la localidad de Almorox (Toledo) continúa activo y es de "alto riesgo", por lo que impide que regresen a sus casas los vecinos de la urbanización del Encinar del Alberche, ubicado en la localidad de Villa del Prado, según ha explicado en un vídeo publicado en 'X', recogido por Europa Press.