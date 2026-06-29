El incendio en Calzada provoca el corte de dos carreteras y el desalojo de los vecinos de Huertezuelas

Cortadas las carreteras CR-P 5041 y CR-5043

Incendio en Calzada de Calatrava
Incendio en Calzada de Calatrava - JCCM
Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: lunes, 29 junio 2026 22:13
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CIUDAD REAL, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) se ha elevado a Nivel 2 por el confinamiento de la pedanía de Huertezuelas, cuyos vecinos han sido desalojados y trasladados a Viso del Marqués. Además se han cortado dos carreteras, la CR-P 5041 y la CR-5043.

Tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha en su cuenta de X, continúan trabajando en la zona 29 medios y 148 personas.

El fuego se ha detectado a las 14.36 horas por parte de un vigilante fijo.

Desde el Gobierno regional han confirmado que se ha habilitado el polideportivo de Viso del Marqués para acoger a la población que pase la noche fuera de sus casas

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