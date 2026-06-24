Un incendio causado por un accidente mortal de tráfico alcanza el nivel 1 en Villavaliente

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio en Villavaliente, que alcanza el nivel 1 - INFOCAM

ALBACETE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente mortal de tráfico ha causado un incendio agrícola este miércoles entre los municipios de Villavaliente y La Recueja, que ha alcanzado situación de nivel operativo nivel 1. El conductor del vehículo siniestrado, un hombre cuyos datos de filiación no han trascendido, ha fallecido en el lugar de los hechos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 14.35 horas, en el kilómetro 7 de la AB-210, cuando el vehículo ha sufrido una salida de vía y se ha incendiado tras sufrir un impacto.

A pesar de la asistencia de bomberos del parque de Casas Ibáñez, un helicóptero medicalizado y un equipo médico de urgencias, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del afectado, que había quedado atrapado en el vehículo incendiado.

El fuego se ha extendido a la vegetación circundante, causando el incendio, por lo que ha sido necesario el despliegue de medios aéreos y terrestres del Centro Operativo Regional de Incendios.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, consultada por Europa Press, en total trabajan en la lucha contra las llamas seis medios y 26 personas de los que dos son medios de extinción aéreos con dos personas y cuatro medios de extinción terrestres con 22 personas.

También se han desplegado en la zona agentes de la Guardia Civil.