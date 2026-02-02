El incendio en la cocina de una vivienda de Albacete deja a cuatro afectados por inhalación de humo

Archivo - UVI. Ambulancia - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incendio registrado este lunes en la campana extractora de la cocina de una vivienda de la calle Granada de Albacete originado por el fuego en una sartén, ha dejado a cuatro hombres afectados por inhalación de humo.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 1.03 horas y que los cuatro afectados --de 48, 37, 22 y 21 años-- no han necesitado de traslado siendo atendidos por una UVI en el lugar.

Hasta allí se han trasladado bomberos de Albacete, efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional y una UVI.