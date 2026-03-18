El incendio en la cocina de una vivienda de Guadalajara deja cuatro personas afectadas por inhalación de humo

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GUADALAJARA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Carabaña de Guadalajara ha dejado cuatro personas afectadas por inhalación de humo. Tres de ellas, mujeres de 44, 63 y 79 años, han tenido que ser trasladadas al hospital de la ciudad.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el fuego se ha iniciado sobre las 11.35 horas de este miércoles, en la encimera y la campana de la vivienda.

Además de las tres mujeres afectadas, otra persona que también ha resultado afectada se ha trasladado por sus propios medios a un centro de salud. En el operativo también han participado bomberos y agentes de la Policía Nacional y Local.