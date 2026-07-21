Un incendio declarado en Selas (Guadalajara) obliga a evacuar Aragoncillo y a activar la UME

Incendio en Selas (Guadalajara) - INFOCAM

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio forestal declarado en la provincia de Guadalajara, en este caso en el término municipal de Selas, ha obligado a evacuar la localidad de Aragoncillo y a activar la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Las llamas se detectaban este martes a las 12.34 horas por una llamada particular, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Trabajan en la extinción del fuego 10 medios aéreos, 6 terrestres y 41 efectivos.

Debido a la evolución del incendio, la Dirección de la Emergencia ha establecido la evacuación de la localidad de Aragoncillo y el corte de carretera de la N-211 entre Selas y Aragoncillo.

El Gobierno de España ha activado a la UME para colaborar en las labores de extinción del incendio, en apoyo al operativo del Infocam.