El incendio en una fábrica de cortinas de Ontígola moviliza a bomberos de seis parques

Archivo - Parque de Bomberos de Villarrubia de Santiago.
Archivo - Parque de Bomberos de Villarrubia de Santiago. - DIPUTACIÓN - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 8:59
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TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en una fábrica de cortinas ubicada en el polígono industrial Los Albardiales de Ontígola (Toledo) ha movilizado a bomberos de los parques de Villarrubia de Santiago, Illescas, Villañas, Orgaz, Parla y Aranjuez, que aún trabajan en las labores de extinción.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que el fuego se originaba a las 3.04 de este viernes, quedando controlado a las 7.40. Las naves contiguas se han visto afectadas por humo.

En el operativo también se ha movilizado una ambulancia de soporte vital en preventivo.

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