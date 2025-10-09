El incendio forestal de Almorox baja a Nivel 0

Declarado en Almorox un incendio que alcanza nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal - IFOCAM

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) ha descendido a situación operativa de nivel 0, según informa el Gobierno regional a través del Sistema de Información de Incendios Forestales.

A lo largo de la tarde han sido 25 medios, 12 de ellos aéreos, los que han trabajado en las labores de extinción de este fuego que, declarado sobre las 14.25 horas, ha sido detectado por un particular.

A los medios castellanomanchegos se unen los del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de la Comunidad de Madrid, que ha enviado cuatro helicópteros y nueve dotaciones terrestres, entre Bomberos y Brigadas Forestales.