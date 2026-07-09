Un incendio en La Guardia quema ya unas 500 hectáreas mientras 25 medios continúan trabajando en la extinción

Incendio en La Guardia. - PLAN INFOCAM

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado en el paraje Las Pinillas del término municipal de La Guardia (Toledo) ha quemado ya una superficie de unas 500 hectáreas.

Así lo destaca, y recoge Europa Press, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la región (Plan Infocam) en la red social X, donde explican que en la extinción están colaborando medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El fuego se detectó a las 18.37 horas de este miércoles, día 8, por un vigilante móvil, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales.

En la extinción del incendio participaban a las 14.20 horas de este jueves un total de 25 medios --siete de ellos aéreos, tres de coordinación y 15 terrestres-- y 92 personas. Desde su inicio, han sido 44 medios y 192 personas las que han participado en estas tareas.