1104910.1.260.149.20260716195633 El incendio de La Mierla ha arrasado unas 800 hectáreas y requerirá "un gran esfuerzo" para controlarlo - INFOCAM

TOLEDO/GUADALAJARA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal de La Muerla ha arrasado ya unas 800 hectáreas, según las primeras previsiones, y tiene "potencial de varios miles más" por lo que requerirá "un gran esfuerzo" para llegar a su control.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios el director del Centro Operativo Regional (COR) de prevención y extinción de incendios del Plan Infocam de Castilla-La Mancha, Juan José Fernández, quien ha afirmado que el incendio ha arrancado "con una gran velocidad de propagación y una gran intensidad".

Hasta el Centro Operativo Regional, situado en Toledo, se ha trasladado también para hacer seguimiento del incendio la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, junto con la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara.

Desde el primer momento, ha añadido, el incendio ha pasado de una zona agrícola a una masa forestal de pino-pináster, alcanzando una actividad de fuego de copas y unas velocidades de propagación que han superado los dos kilómetros por hora, que "se ha mantenido".

"Es un incendio ciertamente complejo por las características de la masa forestal que van a requerir muchos trabajos y un gran esfuerzo hasta llegar al control", ha indicado, para agregar que desde el inicio se han decretado medidas de protección de la población con confinamiento en unos lugares y evacuación en otros en función del grado de exposición al incendio.

Según ha manifestado, los trabajos se han centrado sobre todo en quitar la intensidad al incendio "en la medida de los posble" con aviones anfibios y medios aéreos, y la protección de las poblaciones afectadas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio de La Mierla (Guadalajara), que continúa en situación operativa de Nivel 2 por el confinamiento de Beleña y Muriel y la evacuación de la localidad donde se ha originado.

Hasta diez medios aéreos, 24 medios terrestres y 136 efectivos se encuentran luchando contra las llamas de este incendio, que se ha originado sobre las 13.55 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo y ha motivado el envío a la población ubicada en el entorno de Beleña un mensaje Es-Alert para pedir la evacuación de la zona.

Las llamas también afectan a las carreteras GU-189 y CM-1004. Igualmente se ha previsto el confinamiento preventivo del embalse de Beleña, así como de la localidad de Muriel.

Asimismo, el Infocam, según publica en su página de 'X', consultada por Europa Press, sigue de cerca el avance del incendio que se ha declarado también este jueves en Lozoyuela, en la Comunidad de Madrid, ubicado a menos de 15 kilómetros de Castilla-La Mancha "y de gran complejidad".