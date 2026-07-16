C-LM solicita la intervención de la UME en el incendio de La Mierla, que continúa en Nivel 2 - INFOCAM

TOLEDO/GUADALAJARA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio declarado este jueves en el término municipal de La Mierla (Guadalajara), que sigue en situación operativa de Nivel 2 por el confinamiento del embalse de Beleña y Muriel y la evacuación de la localidad donde se ha originado.

Hasta 15 medios aéreos, 25 medios terrestres y 138 efectivos se encuentran luchando contra las llamas de este incendio, que se ha originado sobre las 13.55 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha anunciado durante su intervención en un punto del orden del día de la sesión plenaria en las Cortes regionales que en torno a las 16.00 horas se ha enviado a la población ubicada en el entorno de Beleña (Guadalajara) un mensaje Es-Alert para pedir la evacuación de la zona debido a un incendio que avanza 30 metros por segundo y que se encuentra en nivel 2.

Tal y como ha apuntado la consejera, el incendio se ha originado en el entorno de La Mierla y afecta a la carretera provincial GU-189, por lo que se ha emitido un mensaje en el que piden a la población que "abandonen la zona con calma y lleven solo medicación y documentación indispensable".

Igualmente se ha previsto el confinamiento preventivo del embalse de Beleña, así como de la localidad de Muriel. "Está previsto que este incendio avance a 30 metros por minuto en esta zona. Su origen es una cosechadora en el término de La Mierla. Estamos también pendientes de Retiendas y Tamajón", ha indicado la consejera.

Un fuego que "se ha subido a las copas de los árboles" en un contexto de "peligro extremo" por las condiciones.

Según la información servida por el Infocam y recogida por Europa Press, el fuego también afectaría a la CM-1004.