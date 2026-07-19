Incendio La Mierla no supone empeoramiento en la calidad del aire, que si podría verse afectada por un frente sahariano

Un avión trabaja en las labores de extinción del incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, ha obligado a evacuar a 529 vecinos - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La situación de emergencia generada por el incendio de La Mierla no supone en estos momentos un empeoramiento ostensible de la calidad del aire, que si podría verse afectada en los próximos días por entrada de aire sahariano, tal y como ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Cada hora, se realiza un seguimiento de los indicadores y en caso de ser superados se procederá al oportuno aviso a la población.

Se puede consultar la información oficial en https://rvcalidadaire.castillalamancha.es/estaciones/ultimos...) Junta de Castilla-La Mancha