El incendio en una nave abandonada de Cedillo del Condado (Toledo) obliga a desalojar viviendas

Archivo - Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112. - JCCM - Archivo

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio en una nave abandonada en la localidad toledana de Cedillo del Condado ha afectado a otra nave agrícola, lo que está provocando que se desalojen viviendas cercanas.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que el fuego ha comenzado sobre las 17.20 horas de este miércoles en una nave situada en el conocido como Camino del Prado, que une el municipio con Yuncos.

En el operativo movilizado participan una ambulancia de soporte en preventivo, bomberos de Illescas, Policía Local, Guardia Civil y bomberos de la Comunidad de Madrid, que aportan una bomba y una cuba.