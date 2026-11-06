Un incendio en neumáticos de un camión en N-301 en Villanueva de Alcardete obliga a cortar un carril de la vía

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TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en los neumáticos de un camión en el kilómetro 111,800 de la N-301 (sentido Madrid) a la atura del término municipal Villanueva de Alcardete (Toledo) ha obligado a cortar un carril de la vía, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 9.54 horas.

El incendio ya ha sido extinguido por los bomberos desplazados al lugar. Además, el conductor del camión, de 44 años de edad, ha resultado afectado por inhalación de humo, teniendo que ser trasladado en ambulancia de soporte al Hospital de Alcázar de San Juan.

Además de los bomberos de Villacañas, hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte.