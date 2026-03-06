Un incendio obliga al desalojo de clientes de un establecimiento del centro comercial Albaceter en Albacete

Archivo - Bomberos de Albacete. - DIPUTACIÓN - Archivo

ALBACETE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un mueble de un establecimiento del centro comercial Albaceter de Albacete ha obligado al desalojo del edificio evacuando a varios clientes que se encontraban en el interior en la tarde de este viernes.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso se ha dado sobre las 19.42 horas tras comenzar el fuego en el mobiliario de la tienda ubicada en el centro comercial Albaceter.

Al lugar de los hechos se han trasladado bomberos del Parque de Albacete, agentes de la Policía Naciona y de la Policía Local.