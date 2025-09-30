El incendio de Peñalba de la Sierra se da por estabilizado y bajará a nivel 0 tras nueve días de trabajo

Vista del incendio del entorno del Pico del Lobo, desde el Mirador del Pico del Lobo, a 26 de septiembre de 2025, en Peñalba de la Sierra, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Rafael Bastante - Europa Press

GUADALAJARA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha avanzado que el incendio originado el pasado domingo 21 de septiembre ya está estabilizado y se inicia "la vuelta a la normalidad", y a lo largo de la tarde de este martes se declarará el nivel 0 operativo.

En declaraciones a los medios, ha señalado que se quitarán todas las restricciones, también en las carreteras; si bien el mando unificado de la emergencia se mantendrá de manera conjunta con Castilla y León.

En estos momentos se mantienen cuatro medios aéreos sobrevolando la zona y 20 terrestres con hasta 120 bomberos para seguir refrescando la zona.

Almodóvar ha querido dar las gracias a todos los trabajadores implicados en las labores de extinción de los últimos nueve días, desde los vecinos de los pueblos de la Sierra Norte hasta pilotos y brigadas terrestres, un total de 600 personas "que se han estado dejando la piel".

Han sido un total de 3.000 hectáreas calcinadas en Guadalajara, más otras 200 en la provincia de Segovia, ha precisado.