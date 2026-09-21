El incendio de Puertollano evoluciona favorablemente y afecta por el momento a unas 150 hectáreas

AMP.- Un incendio en Puertollano(Ciudad Real) pasa a nivel 1 por corte de línea de alta tensión y la carretera CR-502 - INFOCAM

CIUDAD REAL 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la tarde de este lunes en el parque forestal de la Dehesa Boyal de Puertollano (Ciudad Real) evoluciona favorablemente y afecta hasta el momento a unas 150 hectáreas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el director del Centro Operativo Provincial de Ciudad Real, Juan Pedro García, quien ha concretado que las estrategias de extinción "están funcionando" y que la cabeza del incendio está "está estabilizada" junto a la CR-502.

"Ahora mismo se trabaja en la contención de ambos flancos para que ninguno de los reposicionamientos logre de nuevo hacer una carrera que supere dicha carretera. Por lo tanto, las previsiones son buenas", ha manifestado.

Ha recordado que este incendio ha requerido la declaración de la Situación Operativa de Nivel 1 por el corte de la CR-502, que comunica Puertollano con Mestanza, del kilómetro 5 al 10; y que el incendio ha supuesto la movilización de 11 medios aéreos y 22 medios terrestres.

"Esta contundencia en el despacho de medios ha sido clave para evitar el salto de dicha carretera a potenciales mucho mayores", ha subrayado, paraagregar que la superficie afectada "ronda" las 150 hectáreas a falta de hacer medición oficial.