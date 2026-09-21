Un incendio en Puertollano pasan a nivel 1 por el corte de una línea de alta tensión y de la carretera CR-502 - INFOCAM

CIUDAD REAL 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la tarde de este lunes en el término municipal de Puertollano ha pasado a situación operativa de nivel 1 por corte de una línea de alta tensión y de la carretera CR-502.

Según informa el Infocam en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en el lugar trabajan ocho medios aéreos, 23 medios terrestres y hasta 121 efectivos.

La web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional señala que el incendio se ha declarado sobre las 15.40 horas.