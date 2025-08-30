Un incendio en un vagón de un tren ahora detenido en Argamasilla obliga a suspender la circulación ferroviaria

CIUDAD REAL 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en el coche cola de un tren de alta velocidad, en el que viajan 210 personas y que ahora se encuentra detenido en el término municipal de Argamasilla de Calatrava, ha obligado a suspender la circulación ferroviaria, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Este tren viajaba desde Almería con destino Madrid. La Guardia Civil está evacuando a los pasajeros mientras los bomberos trabajan en la extinción del incendio. El tráfico ferroviario está cortado.

Desde Adif precisan que este tren se encuentra detenido entre Puertollano y Calatrava y que se ha suspendido la circulación en este tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El resto de trenes también están detenidos en el trayecto.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Puertollano, Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico en preventivo.