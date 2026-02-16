El incendio en una vivienda de la calle Ríos Rosas de Albacete deja un varón afectado por humo

Incendio en una vivienda situada en al calle Ríos rosas de Albacete. - EUROPA PRESS

ALBACETE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han extinguido este lunes por la mañana un incendio que ha tenido lugar en el número 98 de la calle Ríos Rosas de Albacete y han evacuado a un varón de unos 30 años que habitaba el tercer piso, donde se ha originado el fuego, para trasladarlo posteriormente al hospital por inhalación de humo.

Según han relatado a Europa Press los agentes de la Policía Local que llegaron tras el aviso, el incendio, que ya está controlado, comenzó sobre las 10.00 horas, momento en que los inquilinos de los pisos superiores del bloque de viviendas llamaron a los servicios de emergencias.

El jefe de la Sección de Prevención de los bomberos, Cesáreo Mínguez, ha detallado que los equipos se trasladaron rápidamente al lugar y rescataron al vecino de la vivienda afectada, quien entonces les advirtió de que su perro seguía atrapado en el piso.

"Al final localizamos también a la mascota, que se encuentra bien, y ventilamos la caja de la escalera para que no afectara el humo al resto de viviendas", ha explicado Mínguez.

Los bomberos aún no han concretado la causa del incendio y estiman que, a la espera de un diagnóstico detallado, el varón afectado por inhalación de humo se encontraba estable y fuera de gravedad.