Archivo - Bomberos de Toledo. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 69 años ha sido ingresada en la madrugada de este jueves en el Hospital Universitario de Toledo tras resultar afectada por inhalación de humo tras incendiarse su vivienda en la localidad de Magán.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-la Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 3.05 horas, tras iniciarse el fuego en una caseta del patio de su vivienda unifamiliar, situada en la calle Bronce del municipio toledano.

Tras acudir al lugar de los hechos bomberos del Consorcio de Toledo, han procedido a la extinción de las llamas, que se habían extendido a la vivienda, comprobando que la mujer había sufrido intoxicación por el humo.

La mujer ha sido asistida por una UVI móvil desplazada hasta el lugar de los hechos y, posteriormente, trasladada al centro hospitalario por una ambulancia de urgencias.

También han acudido al lugar de los hecho agentes de la Guardia Civil.