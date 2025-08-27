El incendio en Yebes que ha obligado a la suspensión del tránsito de AVE, pasa a Nivel 0

GUADALAJARA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en el municipio de Yebes, en la provincia de Guadalajara, que ha obligado a la interrupción del tránsito del AVE entre Madrid y Barcelona ha pasado a nivel 0.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta (Fidias), el incendio se ha detectado sobre las 16.00 horas tras una llamada de un particular.

Sobre las 17.45 horas continuaban trabajando en las labores de control y extinción 5 medios terrestres, junto a 22 personas.

Previamente se había requerido el despliegue de dos medios aéreos.