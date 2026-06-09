Un incendio en una zona de pastos acaba afectando a un punto limpio de RSU en Ciudad Real

Incendio en Ciudad Real - INFOCAM

CIUDAD REAL, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este martes en una zona de pastos a las afueras de Ciudad Real capital ha acabado afectando al punto limpio de RSU en el entorno de Cabeza del Palo, generando una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la capital y municipios cercanos.

Según la información facilitada por el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real, las llamas se han extendido hasta las instalaciones del punto limpio y el fuego permanece activo, afectando a naves, contenedores y vehículos dentro del recinto.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que el incendio se habría producido a consecuencia de trabajos de desbroce que se estaban llevando a cabo en las inmediaciones del punto limpio.

Todo el personal del parque de bomberos del SCIS de Ciudad Real se encuentra trabajando en la zona, con el apoyo de seis medios terrestres y tres aéreos del dispositivo Infocam, además de efectivos de Policía Local, Policía Nacional, agentes medioambientales y Protección Civil.

El incendio, que se ha declarado a las 14.07 horas de este martes, continúa activo y sin control.