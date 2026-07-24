Los incendios dan un respiro a C-LM minorando en gravedad pero los trabajos se mantienen en 5 fuegos activos

1106777.1.260.149.20260724202200 Varias personas trabajan en el Puesto de Mando Avanzado, a 20 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un plan de contención para frenar el avance de las llamas en la zona de Atien - Ramón Comet - Europa Press

TOLEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios activos en Castilla-La Mancha han descendido en su gravedad, ya que ninguno de ellos se encuentra en nivel 2, pero los trabajos continúan para apagar cinco, tres de los cuales se encuentran en nivel 1.

Así lo ha confirmado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, desde el Centro Operativo Provincial de Cuenca, en el balance de este viernes por la tarde.

Los que se encuentra en nivel 1 son el de La Mierla (Guadalajara), Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) y Brazatortas (Ciudad Real). En nivel 0, se encuentra Almorox (Toledo) y Selas (Guadalajara), este último ya controlado.

En La Mierla, los vecinos de los municipios afectados ya van volviendo a sus casas. Este viernes se han levantado medidas en más de una veintena de ellos. El Gobierno regional trabaja para que los vecinos de Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova, Semillas y El Ordial puedan regresar a sus viviendas "cuanto antes".

En la provincia de Ciudad Real, se encuentra el incendio forestal "más activo" en Retuerta del Bullaque, a caballo entre las provincias de Ciudad Real y de Toledo. Afecta a unas 1.000 hectáreas y continúa avanzando hacia el este, impulsado por los vientos del suroeste y del oeste.

A causa del mismo, se ha decretado el confinamiento de la localidad de Marjaliza (Toledo), y se monitoriza la situación por si hiciera falta alguna medida adicional.

Además, este mismo viernes se ha declarado un incendio en Brazatortas, que afecta a unas 60 hectáreas, "en una zona agrícola que ha llegado a afectar algunos chalés", con incidencia de humo sobre la carretera que va a Puertollano y sobre la vía del AVE.