Ingenieros de Caminos presentan la próxima semana en Albacete la ILP para reformar la Ley de Aguas tras la dana

Archivo - Bomberos de la Diputación de Albacete trabajan en las labores de desescombro en Letur. - DIPUTACIÓN - Archivo

ALBACETE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Castilla-La Mancha celebrará en Albacete el próximo viernes, 7 de noviembre, una jornada para presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la modificación de la Ley de Aguas, una propuesta que busca situar la protección de la vida humana como principio rector de la gestión hídrica en España tras la dana que asoló la Comunidad Valenciana el pasado año.

El encuentro, que se celebrará en el Centro de Interpretación del Agua (CIAb), reunirá a representantes institucionales, técnicos y de la sociedad civil. Entre ellos estarán los alcaldes de Letur (Albacete) y Mira (Cuenca), Sergio Marín y Miriam Lava, cuyas localidades fueron devastadas por la dana del 29 de octubre de 2024, una tragedia que costó la vida a siete personas en Castilla-La Mancha.

Según informa el colegio, la propuesta plantea tres nuevos principios en el artículo 14 del texto actual de la Ley de Aguas: la protección de la vida e integridad humana, la inversión suficiente para mitigar riesgos naturales y la profesionalidad técnica en la gestión pública del agua.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos han subrayado que esta iniciativa responde "a la necesidad de prevenir catástrofes como la vivida el pasado año, reclamando una mayor presencia de técnicos cualificados en la toma de decisiones sobre seguridad de presas e infraestructuras".

La ILP para la modificación de la Ley de Aguas, admitida a trámite por la Junta Electoral Central, está promovida por el propio Colegio de Ingenieros de Caminos, el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI).

Para su tramitación en el Congreso de los Diputados será necesario reunir 500.000 firmas validadas de ciudadanos.

La sesión en Albacete será inaugurada por el decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Antonio Mesones, y contará con la intervención de su homólogo en la Comunidad Valenciana, Javier Machí, así como de los promotores de la ILP, José Luis Belmonte y Miguel Ángel Carrillo, este último presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a nivel nacional.

Entre las personalidades que participarán figuran el catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM, Francisco Delgado, especialista en Derecho de Aguas; la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro; el vocal de APECA, Juan Ángel Rosa; y el presidente de ZINCAMAN, Antonio Fernández-Pacheco.

La jornada cuenta además con el apoyo de la Comunidad de Regantes de la Mancha Oriental, la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real (UCLM) y el Colegio de la Abogacía de Albacete, entidades que comparten el compromiso de avanzar hacia una gestión más segura, técnica y responsable del agua en España.