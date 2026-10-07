El Ingreso Mínimo Vital llega en septiembre a 41.831 hogares de C-LM en los que viven 137.818 personas

Archivo - Campaña del ingreso mínimo vital - MINISTERIO DE INCLUSIÓN, S. SOCIAL Y MIGRACIONES

MADRID/TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital ha llegado en septiembre a 41.831 hogares de Castilla-La Mancha en los que viven 137.818 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación en la región es de 425,92 euros, por debajo de los 501,5 euros al mes por hogar. De los 41.831 hogares perceptores, 28.168 mujeres y 13.663 hombres.

Por provincias Toledo registra 14.412 beneficiarios; Ciudad Real, 11.535; Albacete, 9.626; Guadalajara anota 3.409, y Cuenca 2.849.

A nivel nacional, el número de prestaciones activas del Ingreso Mínimo Vital ha crecido un 16,6% hasta septiembre que se corresponde con un total de 128.868 nuevas prestaciones de las que se benefician 391.707 personas más (+16,5%) que hace un año, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En total, el IMV ha llegado en septiembre a 905.792 hogares en los que viven 2.761.686 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 501,5 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a cerca de 479,3 millones de euros.

Aproximadamente, dos tercios de los titulares son mujeres. En concreto, en septiembre han sido 616.641 mujeres, el 68% del total. También son mujeres la mayor parte de los beneficiarios: 1.475.734, el 53,4%. En conjunto, el IMV ha llegado a más de 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a casi 3,9 millones de personas desde su inicio hace más de seis años.

Respecto a la infancia, en la actualidad, 1.114.184 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 40,3% del total. En términos acumulados, cerca de 1,7 millones de menores han estado cubiertos desde 2020 por esta prestación. Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (617.292 hogares, el 68,1% del total).

Según el Ministerio, el perfil de los hogares protegidos revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. De ellos, 150.004 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos.

Respecto al Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI), en septiembre, 631.778 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 67,7 euros por menor y de 123,7 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años. El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. El objetivo es que, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.