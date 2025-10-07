El Ingreso Mínimo Vital llegó en septiembre a más de 111.153 personas en Castilla-La Mancha

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una visita al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). Durante su visita, la ministra ha mantenido un encuentro con profesionales, entidades y rep - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID/TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a un total de 33.423 hogares en los que viven 111.153 personas en Castilla-La Mancha, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Por provincias, el IMV llegó a 26.009 personas en Albacete (7.849 hogares), a 29.576 en Ciudad Real (9.370 hogares), a 7.563 en Cuenca (2.272 hogares), a 9.219 en Guadalajara (2.637 hogares) y a 38.786 en la provincia de Toledo (11.250 hogares).

A nivel nacional, el IMV ha llegado a 776.924 hogares en los que viven 2.369.979 personas. Así, la cuantía media de la prestación se ha situado en 514,7 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426,3 millones de euros.

Asimismo, en el mes de septiembre había 115.284 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un crecimiento del 17,4%.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en septiembre de 2025 se contabilizaron 376.420 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+18,9%). Según Seguridad Social, el IMV tiene un marcado perfil femenino, ya que el 67,8% de los titulares (527.042) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.267.130.

El Ministerio ha detallado que, en la actualidad, el 41% de los beneficiarios son niños y adolescentes, lo que supone 970.518 menores protegidos. En septiembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (532.365 hogares, el 68,7% del total) convivían con menores de edad. De ellas, 132.256 eran hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidados.

A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En septiembre, 543.782 hogares recibieron conjuntamente el IMV y el CAPI, con una ayuda media de 68 euros por menor y de 125,5 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI también puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes.

"El Ingreso Mínimo Vital garantiza un apoyo mayor a los hogares con niños y niñas, mientras que el Complemento de Ayuda para la Infancia amplía esta red para llegar también a familias con ingresos más moderados", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado ya a 1.099.053 hogares y a 3.262.854 personas, de las que 1,4 millones son menores, el 43,2% del total.

ACCESO AL INGRESO MÍNIMO VITAL

El Ministerio que dirige Elma Saiz ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace cinco años.

Para solicitarlo, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, ha subrayado que tanto la persona solicitante como su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Finalmente, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementa, se reduce o se extingue.