Inma Cuesta, Marta Nieto y Moriarti muestran su "alegría" por ser reconocidos por Abycine: "Es una caricia al alma"

ALBACETE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Abycine ha presentado este jueves en el Palacio Fontecha de Albacete a las ganadoras de los premios Trayectoria Joven en su XXVII edición, las actrices Inma Cuesta y Marta Nieto y la productora Moriarti. El programador del festival, Pedro Mateo, ha reconocido en la rueda de prensa previa a la entrega de premios las "carreras jóvenes de estos profesionales, que aunque están muy afianzadas, creemos que tienen muchísimas sorpresas que darnos y títulos brillantes que ofrecernos en el futuro".

Inma Cuesta, protagonista de títulos como 'Un Funeral de Locos', 'El Páramo' o 'Todos los Nombres de Dios', ha mostrado su ilusión por el galardón, que recoge con "entre pudor y alegría" y ha rememorado sus comienzos en la carrera de la interpretación en el musical 'Hoy no me puedo levantar'.

"Eso fue una mili, muchos años de trabajo muy duro", ha recordado Cuesta, quien afirma que ese inicio le permitió asentar su carrera, apreciando el resto de propuestas "como un regalo" y afirmando la importancia de tener "un buen equipo que te sostenga, darle importancia al momento en el que estás y tener un psicólogo y un buen gestor".

De su lado, la actriz murciana Marta Nieto, que ha interpretado papeles en películas como 'La mitad de Ana', 'Verano Rojo' o 'Madre', ha asegurado que el premio se trata "de una caricia al alma" para una trayectoria "que implica mucha determinación y altibajos" en el mundo de la actuación.

Nieto ha agradecido la apertura para las mujeres que vive el mundo del cine en los últimos años "gracias a las políticas de igualdad, que han ayudado a crear toda una serie de referentes" para actrices y profesionales del sector.

Mientras, el productor Aitor Arregui, cuya productora Moriarti presenta la película 'Maspalomas' en el propio festival, ha considerado "un honor" el galardón del festival albaceteño, que visita por primera vez. A lo largo de su carrera, Arregui ha reconocido que el mundo audiovisual español cuenta ahora "con más trabajo y opciones que hace 25 años, cuando era un páramo", gracias a la gran cantidad de "iniciativas, proyectos y referencias que impulsan el sector con festivales como Abycine".

La presentadora de los premios, la cómica Valeria Ros, ha mostrado las similitudes en los desafíos entre el mundo de la comedia y la actuación. "Siento que estamos muy desnudos porque no somos personajes de películas y requiere lidiar con mucha autogestión", ha apuntado Ros, afirmando que "ambas profesiones están muy ligadas con la supervivencia y con el reto".

El Festival Abycine de Albacete celebra su XXVII edición de los días 21 al 31 de octubre, en la que acoge a más de 300 profesionales del sector con presentaciones de películas y cortometrajes, concursos y promoción de proyectos a través de su X edición de Abycine Lanza.