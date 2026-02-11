Las inmobiliarias piden a C-LM crear un registro de agentes inmobiliarios para ofrecer más garantías al consumidor

Reunión entre miembros de FAI y de la Consejería de Fomento de C-LM. - FAI

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha mantenido una reunión con la directora general de Vivienda en Castilla-La Mancha, Salu García Alfaro, y el delegado provincial de Fomento en Toledo, Jorge Moreno, para pedir la creación de un registro de agentes inmobiliarios que permita reforzar la profesionalización del sector y ofrecer mayores garantías y seguridad a los consumidores en el acceso a la vivienda.

El presidente de la FAI, José María Alfaro, ha estado acompañado por los presidentes de las asociaciones inmobiliarias de Toledo (AI Toledo), Albacete (Agipal) y Ciudad Real, María del Carmen Jara, Joaquín García y Isidoro Nicolás Rodríguez, respectivamente, según ha informado la Federación en nota de prensa.

Durante la reunión, la Federación ha subrayado que la creación de un registro de agentes inmobiliarios contribuiría a dotar de mayor transparencia al mercado inmobiliario castellanomanchego, al reforzar las garantías de que los ciudadanos cuentan con profesionales cualificados cuando afrontan una de las decisiones económicas más importantes de su vida, como es la compra o el alquiler de una vivienda.

En este contexto, los representantes inmobiliarios también han puesto de manifiesto la importancia de coordinarse con la Dirección General de Consumo para mejorar el entendimiento y la correcta aplicación de las normativas en materia de transparencia e información al consumidor, reforzando así la confianza de la ciudadanía en el mercado inmobiliario.

Asimismo, se ha planteado la conveniencia de colaborar con el Gobierno autonómico en los procesos de divulgación e información sobre las políticas públicas de vivienda y las ayudas existentes, con el objetivo de que lleguen de manera "más clara y eficaz" tanto a los profesionales del sector como a la ciudadanía en general, contribuyendo a la dinamización del mercado inmobiliario en Castilla-La Mancha.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias se ha valorado la "receptividad" mostrada por la Consejería con el sector, teniendo en cuenta el papel en el mercado y conocimiento directo de los profesionales inmobiliarios.