La Inspección de Trabajo constata "excesos de jornada laboral" en el Teatro de Rojas de Toledo, según CCOO

Enrique Clavero en rueda de prensa. - CCOO TOLEDO

TOLEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ante la denuncia interpuesta por Comisiones Obreras por incumplimientos en materia laboral, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según el sindicato, ha levantado acta de infracción al Patronato Municipal Teatro de Rojas, perteneciente al Ayuntamiento de Toledo, "por excesos de jornada laboral de sus trabajadores".

Tras analizar los registros de jornada correspondientes al año 2025, la Inspección de Trabajo ha constatado que "existen seis personas trabajadoras que realizan jornadas diarias superiores al máximo legal permitido, por lo que se procede a extender acta de infracción al Patronato Municipal Teatro de Rojas".

El artículo 34.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que "entre el final de una jornada laboral y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas".

Además, el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y la representación de las y los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas. En este caso, en el convenio colectivo para el personal del Patronato Municipal Teatro de Rojas no se hace referencia alguna a la distribución del tiempo de trabajo diario, por lo que debe regirse por el Estatuto de los Trabajadores, recalca el sindicato.

Ante el "incumplimiento" por parte del Teatro de Rojas de la jornada diaria máxima legal permitida, CCOO presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha dado la razón al sindicato corroborando la existencia de este incumplimiento, señala el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Toledo, Enrique Clavero, en un comunicado.

El sindicato se congratula de que la Inspección de Trabajo haya reconocido estos incumplimientos en materia de jornada laboral e insiste en que se garantice el cumplimiento tanto de las horas de trabajo como de los descansos entre jornadas de trabajo. "Este exceso de jornada afecta a las condiciones de vida y trabajo, a la salud de las personas trabajadoras o a su disponibilidad para conciliar vida laboral, familiar y personal".