El Instituto de Medicina Legal de Toledo se prepara para recibir a las víctimas mortales

El Instituto de Medicina Legal de Toledo, a la espera de los primeros fallecidos del accidente de Urda. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo está preparando un dispositivo para recibir a las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, que hasta el momento ascienden a 64.

El Instituto se sitúa en la calle Dinamarca número 3, vía que se va a cortar el tráfico para facilitar la llegada de los restos mortales de los afectados, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los medios de comunicación desplazados a las puertas del Instituto de Medicina han tenido que desplazarse prácticamente el final de la calle, ya que se ha establecido el cordón policial en los extremos de la vía.

Está previsto que la morgue se instale en el descampado que se encuentra al lado del edificio del Instituto de Medicina Legal.

Personal de la Unidad de Emergencias (UME), que también participó en el accidente de Adamuz (Córdoba), se ha desplazado a la capital para coordinar este operativo.

Por el momento, han accedido a la calle varios vehículos de la UME y un camión. También se están desplazando particulares para ir retirando sus coches de esta calle.