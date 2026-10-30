Los Institutos Forenses de Toledo y Ciudad Real ya han realizado 65 autopsias de víctimas de Urda

El Instituto de Medicina Legal de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado ya un total de 65 autopsias de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), del balance provisional de fallecidos que permanece en 69 víctimas mortales.

Son datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, tal y como ha trasladado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado este viernes.

Este Centro es el único facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales, una vez contrastadas.

Por otra parte, han informado han sido notificadas ya a las familias un total de 12 identificaciones, que corresponden a 9 hombres y 3 mujeres. Previamente, la Guardia Civil ha informado que ya se han identificado a 13 de las víctimas mortales.

Hasta el momento todas las identificaciones de las personas fallecidas se han realizado mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Las labores de autopsia e identificación de las personas fallecidas continúan ininterrumpidamente desde el miércoles con el mayor rigor y celeridad posibles.

SEMANTIENEN ACTIVAS 67 DENUNCIAS POR DESAPARICIÓN

En cuanto a la recepción de denuncias por desaparición, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido un total de 72 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario.

De ese número de denuncias, 38 se han registrado en Toledo, 24 en Madrid, 8 en Sevilla, 1 en Ciudad Real y 1 en Logroño.

Del total de 72 denuncias de personas desparecidas, 5 personas han sido localizadas con vida.

De las 3 localizaciones nuevas, 2 personas han sido localizadas en hospitales y 1 persona localizada que no había llegado a subir al tren el día del accidente.

Tras esas 5 localizaciones, en este momento se mantienen activas 67 denuncias por desaparición.

De ese número, 14 denuncias pertenecen a ciudadanos extranjeros de las siguientes nacionalidades: Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

Más de 60 profesionales participan en Toledo en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Intervienen también en la realización de las autopsias un total de 6 técnicos de autopsia (3 de Toledo, 2 de Albacete y 1 de Guadalajara).

Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargan de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realiza las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que están denunciando las desapariciones.

Son un total de 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial Además de todos estos efectivos, se ha establecido un servicio de apoyo a las familias de las víctimas que lo conforman 3 psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, y 1 psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta asimismo un apoyo logístico esencial a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense.