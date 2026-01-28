Las intensas lluvias provocan el desplome de dos viviendas en Puertollano

Derrumbe de dos viviendas en Puertollano. - SCIS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 28 (EUROPA PRESS)

Dos viviendas han resultado gravemente afectadas en Puertollano (Ciudad Real) en la noche de este martes tras el colapso de sus estructuras a causa de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, aunque no se han registrado heridos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Puertollano, una de las casas afectadas con importantes daños materiales se localiza en la calle Benéfica, 84. Este suceso ha afectado también a dos vehículos que se encontraban estacionados en la acera de enfrente, a la altura del número 109.

La segunda incidencia ha tenido lugar en una vivienda situada en la calle Blas Otero, 20, donde se ha producido el derrumbamiento parcial del inmueble. En el interior de la vivienda se encontraba una mujer, que ha resultado ilesa.

En ambas incidencias han intervenido bomberos del parque de Puertollano y Policía Local.