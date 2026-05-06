El Internet satelital llega a más de 50 pedanías de Ciudad Real para cerrar la brecha digital rural

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el presidente de Hispasat, Pedro Duque, durante la presentación de esta iniciativa. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real ha impulsado un proyecto para llevar conexión satelital a más de 50 pedanías y núcleos rurales de la provincia que hasta ahora no contaban con acceso adecuado a Internet, con el objetivo de garantizar la comunicación digital de sus vecinos y reducir la brecha entre el medio rural y las zonas con mejor cobertura.

Así lo han dado a conocer este miércoles en Ciudad Real el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el presidente de Hispasat, Pedro Duque, durante la presentación de esta iniciativa, que cuenta con una inversión de 739.000 euros y que permitirá instalar antenas en zonas sin conexión suficiente.

El proyecto se ha desarrollado a través de la empresa Globalis Soluciones Eficientes, que desde enero y hasta finales de abril ha llevado a cabo la instalación de la red de Internet satelital en distintas poblaciones de la provincia.

La actuación se basa en la colocación de antenas que permitirán llevar señal a zonas donde la fibra o la cobertura móvil no llegan en condiciones adecuadas.

La iniciativa utiliza tecnología satelital GEO, planteada como una alternativa para garantizar conectividad en el medio rural mientras avanza la extensión de otras infraestructuras como la fibra óptica o el 5G.

Con ello, la Diputación pretende que vecinos de aldeas y pedanías puedan realizar trámites administrativos, operaciones bancarias, gestiones con la Seguridad Social o Hacienda, acceder a plataformas digitales o trabajar con conexión estable sin depender del lugar en el que residan.

Durante la presentación, Pedro Duque ha defendido que la conectividad digital se ha convertido en un nuevo derecho básico.

"Tenemos que tener derecho a la sanidad, a la electricidad, a la educación, al agua limpia, pero también está surgiendo el derecho a tener una conectividad a un nivel mínimo", ha señalado.

El presidente de Hispasat ha asegurado que la nueva tecnología satelital ha dejado atrás la imagen tradicional de una conexión limitada y ha considerado que esta iniciativa permite dar respuesta a las necesidades de municipios y comunidades pequeñas.

"Hemos cerrado la brecha digital de Ciudad Real", ha afirmado, antes de destacar que se trata de un proyecto pionero que puede servir de referencia para otras zonas del país.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado que la provincia volverá en 2026 a superar el medio millón de habitantes, aunque ese crecimiento se está concentrando en los grandes polos de influencia, especialmente en La Mancha y en el entorno de la capital, mientras otros pueblos siguen perdiendo población.

De ahí, ha defendido, la importancia de impulsar este tipo de iniciativas, orientadas a frenar la despoblación y a garantizar que vivir en una pedanía o en un pequeño núcleo rural no suponga renunciar a servicios básicos.

En este contexto, Valverde ha señalado que la conectividad digital es ya una herramienta imprescindible para mantener población, favorecer la actividad económica y permitir que los vecinos puedan desarrollar su vida cotidiana en igualdad de condiciones.

El presidente también ha defendido que, junto a la conectividad física a través de las carreteras, la conectividad digital resulta ya imprescindible para mantener la vida en el medio rural.

Según ha indicado, la Diputación invierte más de 10 millones de euros al año en carreteras, pero "no solo de carreteras vive el hombre", ya que hoy resulta difícil concebir la vida cotidiana sin acceso a Internet.

El presidente provincial ha puesto como ejemplo las dificultades que todavía existen en algunos núcleos rurales para realizar una transacción financiera, ver una película en una plataforma digital o hacer un trámite con la Administración.

Por ello, ha enmarcado este despliegue en la necesidad de acabar con la desigualdad digital y garantizar también en las pedanías el acceso a servicios básicos.

VALVERDE Y FUENLLANA, NÚCLEOS BENEFICIADOS

Entre los municipios beneficiados se encuentra Fuenllana, cuyo alcalde, Salvador Dueñas, ha resaltado el reto que supone garantizar los mismos derechos en una provincia tan extensa como Ciudad Real.

Según ha señalado, el objetivo debe ser que los vecinos tengan el mismo nivel de servicios con independencia de si viven en la capital o en el municipio más pequeño, defendiendo que este proyecto contribuye a que el medio millón de habitantes de la provincia pueda estar en igualdad de condiciones en materia de conectividad, un aspecto que ha vinculado directamente con la lucha contra la despoblación.

También se encuentra entre los beneficiados la pedanía ciudadrealeña de Valverde, donde se han instalado dos antenas.

El alcalde de la capital, Francisco Cañizares, ha agradecido la iniciativa de la Diputación y ha señalado que resulta llamativo que, "en los tiempos que corren", todavía haya que cubrir deficiencias en cuestiones tan importantes como las comunicaciones.

Cañizares ha destacado que Valverde será beneficiaria de este proyecto y ha considerado que se trata de una actuación "muy necesaria".

Asimismo, ha agradecido a la Diputación que haya puesto en marcha esta medida y ha valorado la colaboración de la institución provincial con los ayuntamientos para resolver problemas concretos en los municipios frente a la dejadez de otras administraciones.