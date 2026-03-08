Intoxicada por una fuga de amoniaco una trabajadora de una empresa cárnica de Tarancón

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora de 65 años de edad una empresa cárnica de la localidad conquense de Tarancón, situada en la calle Aliagales, ha resultado intoxicada por una fuga en el depósito de amoniaco.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar este sábado sobre las 22.49 horas.

La trabajadora fue trasladada, en ambulancia de soporte vital básico, al hospital de Cuenca. Al lugar también acudió la Policía Local, la Guardia Civil y los bomberos del municipio.