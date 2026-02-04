Intoxicado el trabajador de una residencia tras inhalar lejía en Albacete

Archivo - Hospital Universitario de Albacete - JCCM - Archivo

ALBACETE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El trabajador de una residencia asistida de la calle Alcalde Conangla de Albacete ha resultado intoxicado este miércoles tras inhalar lejía al rellenar unos bidones.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 13.41 horas.

Hasta el lugar se ha trasladado una UVI que ha llevado al trabajador, de 40 años, hasta el Hospital General Universitario de Albacete. También se ha movilizado a efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.