Investigada una persona en Almansa por poseer de forma ilegal una tortuga caimán

Tortuga caimán. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Paprona) de la Guardia Civil de Almansa han investigado a una vecina de esa misma localidad, de 56 años de edad, como presunta autora de un delito contra la flora y fauna, consistente en la posesión ilegal de un ejemplar de tortuga caimán o aligátor (Macrochelys temminckii).

La Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un ejemplar de tortuga en el patio interior de un domicilio de la localidad de Almansa, y tras realizar la correspondiente inspección administrativa, los agentes comprobaron que se trataba de una tortuga caimán, especie exótica originaria de Estados Unidos e incluida en el Apéndice II del listado de especies protegidas del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Tras requerir a la persona que poseía el animal para que aportase la documentación que acreditara su procedencia y tenencia legal, esta no pudo acreditar documentalmente que su adquisición y posesión se ajustaran a la normativa aplicable.

Por este motivo, los agentes procedían a la intervención del ejemplar, adoptando las medidas necesarias para garantizar su custodia y poniendo los hechos en conocimiento de los organismos competentes.

La tortuga caimán es considerada una especie muy peligrosa debido a la fuerza de su mordedura, comparable a la de algunos cocodrilos, por lo que su manipulación debe realizarse con las debidas precauciones.

Por sus características y tamaño, su suelta en ecosistemas españoles está totalmente prohibida, ya que podría convertirse en una especie invasora para nuestros ríos y aguas continentales, con el consiguiente riesgo ecológico y para la seguridad de las personas.

Además de las actuaciones penales, la persona poseedora del ejemplar ha sido denunciada por la comisión de distintas infracciones administrativas relacionadas con la normativa de represión del contrabando, la protección de los derechos y el bienestar de los animales y el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Las diligencias instruidas por la Paprona de la Benemérita de Almansa, por un delito contra la flora y fauna, consistente en la posesión ilegal de una especie protegida de fauna silvestre, castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años, han sido entregadas en la Sección Civil e Instrucción Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Almansa.