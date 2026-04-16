Investigado el conductor de un vehículo por circular a 232 kilómetros por hora en El Pedernoso (Cuenca)

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CUENCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca, en el transcurso de la campaña especial de vigilancia y control de la velocidad de la DGT que se está llevando a cabo desde el 13 al 19 de abril de 2026, detectaron en el kilómetro 87,200 de la AP-36, dentro del término municipal de El Pedernoso (Cuenca), al conductor de un turismo que circulaba a 232 kilómetros por hora, estando limitada la vía a 120.

El vehículo fue detenido en el kilómetro 121 de la citada AP-36, procediéndose a la investigación del conductor, un varón de 48 años de edad, por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir a una velocidad superior a la permitida, al superarla en 112 kilómetros por hora, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente (Cuenca). Dicho conductor se enfrenta a penas de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, la privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.