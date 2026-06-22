Investigado un joven de 19 años en La Solana por atropellar a una menor de 4 años y darse a la fuga

Policía Local de La Solana. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de La Solana investiga a un joven de 19 años, vecino de la localidad, por un presunto delito de abandono del lugar del accidente y lesiones por imprudencia tras atropellar a una menor de cuatro años y marcharse sin detenerse.

Según la nota Policial Local, los hechos ocurrieron a la 1.35 horas del domingo en la calle Luis Braille, a la altura del número 73, cuando el conductor de un Ford Ecosport atropelló a la niña mientras cruzaba la calzada.

Como consecuencia del impacto, la menor sufrió varias laceraciones y fue trasladada por sus familiares al Hospital de Manzanares. El conductor abandonó el lugar del accidente y no fue hasta 35 minutos después cuando se puso en contacto con la Policía Local. Los agentes han abierto diligencias que serán remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Manzanares.

También el sábado, a las 19.30 horas, la Policía Local recogió un faisán dorado localizado en la calle Luis Braille tras el aviso de un vecino.

Al tratarse de un ave exótica de origen asiático, que no está considerada especie protegida ni autóctona, no pudo ser trasladada al centro de recuperación de aves. La Policía informa de que la persona que haya extraviado el animal puede ponerse en contacto con los agentes para recuperarlo.