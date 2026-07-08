Investigados cuatro menores por daños cometidos a un vehículo durante la celebración de un festival en Cuenca

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CUENCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha investigado a cuatro menores de edad, como presuntos autores de un delito de daños, cometidos a un vehículo estacionado en las inmediaciones del Festival 'Aloha' 2026 que se celebró este mes de junio en Cuenca.

Durante la noche del 12 de junio se tuvo conocimiento de que autores, entonces desconocidos, causaron daños considerables a un turismo de forma intencionada, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Este acto vandálico, que supera los 2.400 euros de valoración, fue denunciado por el perjudicado, motivo por el que la Guardia Civil inició las pesquisas pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Cuenca, permitió identificar a los presuntos autores de los daños; resultando ser cuatro menores.