Investigados dos menores por tirar objetos a un vehículo desde un paso peatonal elevado en Pozuelo de Calatrava

La Guardia Civil investiga a dos menores por arrojar objetos a un vehículo desde un paso peatonal elevado en Pozuelo de Calatrava. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos menores de edad como presuntos autores del lanzamiento de objetos a un vehículo desde un paso elevado ubicado en el kilómetro 10,600 de la CM-4174 (Ciudad Real-Almagro), a su paso por la localidad de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).

La investigación se inició sobre las 00.30 horas del día 24 de octubre de 2026 cuando el conductor de un vehículo alertó a través del teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062 de que unas personas le habían lanzado un objeto desde un paso elevado en la travesía de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) que había impactado contra la luna delantera del automóvil, agrietándola, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Alertadas inmediatamente las patrullas de la zona se consiguió localizar a un grupo de menores en la Plaza de España de la localidad de Pozuelo de Calatrava, dos de los cuáles fueron seguidamente identificados por los ocupantes del vehículo implicado como autores de los hechos.

Por ello fueron investigados por agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Ciudad Real como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial por crear un grave riesgo para la circulación y otro delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, por causar daños en la luna del automóvil implicado.

Las diligencias serán remitidas a la Fiscalía de Menores de Ciudad Real. En cuanto a las consecuencias penales, al ser los infractores menores de edad, las medidas aplicables se encuentran recogidas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), que tienen un enfoque fundamentalmente reeducador y sancionador.