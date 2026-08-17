Investigan la aparición de varios peces muertos en el Júcar cerca de Villar de Olalla (Cuenca)

Investigan la aparición de varios peces muertos en el Júcar cerca de Villar de Olalla. - EUROPA PRESS

CUENCA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga la aparición de varios peces muertos en el río Júcar, en el paraje de Abengózar, cerca de la localidad de Villar de Olalla, según confirman a Europa Press fuentes del instituto armado.

Fueron unos ciudadanos que transitaban por ese paraje cuando se encontraron con los animales "flotando sobre el agua en cantidades", por lo que decidieron poner en conocimiento de la situación al servicio de emergencias 112, que a su vez derivó el caso al Seprona.

Dicho servicio confirma la aparición de estos peces, pero no se pronuncia por el momento sobre ninguna hipótesis, a la espera de lo que pueda averiguar durante la investigación.