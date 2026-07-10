Investigan en Cuenca al conductor de un turismo por circular a 212 kilómetros por hora en la AP-36

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CUENCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca, en el transcurso de un punto de verificación de velocidad, han detectado a la altura del kilómetro 100,600 de la AP-36, cerca del término municipal de San Clemente, al conductor de un turismo que circulaba a 212 km/h, estando limitada la vía a 120 km/h.

El vehículo fue posteriormente interceptado en el kilómetro 121 de dicha autopista, procediéndose a la identificación del conductor, el cual resultó ser un varón de 37 años de edad, siendo investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir a una velocidad superior a la permitida (superaba la velocidad de 92km/h).

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Clemente (Cuenca), ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos comunitarios de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores de 1 a 4 años.